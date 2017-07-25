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Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» от «Барселоны» (видео)

Источник:  Sport.esКомментарии

Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарлю Дей публично съел крысу. Об этом сообщает испанское издание Sport.

После того, как «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0, Дей заявил, что испанскому клубу не удастся пройти в четвертьфинал. Мэр тогда сказал, что съест крысу, если его прогноз не сбудется.

Как мы все помним, в ответной игре «Барселона» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1 и прошла в следующий раунд Лиги чемпионов.

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Сергей Ващенко
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