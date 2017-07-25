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Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в немецком Гамбурге теннисном турнире россиянин Андрей Кузнецов обыграл уругвайца Пабло Куэваса и пробился во второй раунд соревнований.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился победой Кузнецова со счетом - 3:6, 7:5, 6:4. Российский теннисист пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки, а также реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Куэваса десять эйсов и шесть двойных ошибок.

В следующем раунде соперником российского теннисиста станет немец Флориан Майер.

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