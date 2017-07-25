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Евгений Ловчев: Манчини работал с Ибрагимовичем, он не будет заглядывать в паспорт игроков

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о стиле работы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.  

- Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец? Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше.

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