Евгений Ловчев: Манчини работал с Ибрагимовичем, он не будет заглядывать в паспорт игроков
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о стиле работы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
- Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец? Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше.
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