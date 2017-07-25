Евгений Ловчев: Манчини работал с Ибрагимовичем, он не будет заглядывать в паспорт игроков

читайте также

КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском» Тренер «Арсенала» Игорь Семшов может быть наказан за выходы за пределы технической зоны в матче второго тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (1:0).

Евгений Ловчев: Кокорину и Дзюбе нужно за свои места держаться зубами Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев по итогам двух туров проанализировал игру фаворитов чемпионата.

Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го тура РФПЛ «Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матчей 2-го тура чемпионата России.

Чемпионы так не играют. Две ничьи «Спартака» как повод задуматься Статистика говорит о том, что «Спартак» в этом году не сможет защитить титул.

Болельщики «Урала» создадут концепт-трамвай для Екатеринбурга Футбольный клуб «Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу. Об этом информирует Znak.com со ссылкой на пресс-службу «Урала».

«Спартак» повторяет худший старт в истории, а Семин ставит рекорд «Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли во втором туре РФПЛ.

Далер Кузяев: На улицах Петербурга меня пока никто не узнает Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от возвращения в петербургский клуб.

Творчество Шалимова, прагматизм Семина. Три лучших тактических хода тура Обозреватель «Советского спорта» называет лучшие тактические идеи тура.

Сергей Силкин: «Динамо» не использовало свои шансы и обрекло себя на потерю очков Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре команды в матче второго тура премьер-лиги с «Уралом» (0:1) на «Арене Химки».

«Лацио» может приобрести Азмуна за 18 миллионов евро Форвард «Рубина» Сердар Азмун близок к переходу в «Лацио», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Родриго Кайо: Я не перейду в «Зенит» Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что отказался от перехода в «Зенит».

«Спартак» через суд лишился форварда, а «Зенит» стал лучшим во втором туре В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Юрий Семин: «Зенит» Манчини? Я проходил его «Манчестер Сити» с киевским «Динамо» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы «Зенита» и «Рубина» в сезоне-2017/18.

«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Миодраг Божович: Думаю, что мы на хорошей дороге На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил важность победы для тульской команды.

Алексей Поддубский: Первый тайм откровенно провалили На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер гостей Алексей Поддубский отметил нервозность своей команды в начале игры.

Спартаковцы, извините. Пять лучших игроков 2-го тура РФПЛ «Советский спорт» называет лучших игроков второго тура российской премьер-лиги.

Александр Бубнов: Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а именно к Манчини Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением об активности «Зенита» на рынке Латинской Америки в летнее трансферное окно.

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Маурисио Сообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба.