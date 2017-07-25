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Дэрил «iceiceice» Кох: Я вообще не понимаю CS:GO как игру

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Бывший игрок Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох рассказал о дальнейшей карьере, а также поделился мнением о CS:GO.

«Я не стал бы играть в Na`Vi, как и в любой другой европейской команде. Дело в том что я планирую продолжать играть в Азии/Китае, поэтому предложения европейских и американских организаций я даже не рассматриваю, так что тут дело вовсе не в игроках или командах. 

Я вообще не понимаю CS:GO как игру, максимум могу посмотреть хайлайты. Я не смотрю и не интересуюсь ни одним из видов спорта».

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