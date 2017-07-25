Россия победила Украину и вышла в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира
Мужская сборная
России по фехтованию пробилась в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате
мира в Лейпциге.
В четвертьфинале российская команда нанесла поражение сборной Украины (45:36). В матче за выход в финал сборная России встретится с Францией, которая нанесла поражение Египту (45:23).
Отметим, что за сборную России выступают Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.
Лейпциг (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Шпага
Командное первенство
1/4 финала
Россия – Украина –
45:36
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