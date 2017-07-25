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Россия победила Украину и вышла в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира

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Мужская сборная России по фехтованию пробилась в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира в Лейпциге.

В четвертьфинале российская команда нанесла поражение сборной Украины (45:36). В матче за выход в финал сборная России встретится с Францией, которая нанесла поражение Египту (45:23).

Отметим, что за сборную России выступают Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Лейпциг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Шпага

Командное первенство

1/4 финала

Россия – Украина – 45:36

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