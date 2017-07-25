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Дмитрий Шляхтин: Степанова не допущена на ЧМ, не выполнив норматив

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская бегунья Юлия Степанова не допущена на чемпионат мира в Лондоне, так как не выполнила норматив.

- Степанову не допустили (до чемпионата мира), скорее всего, потому что она не выполнила норматив, - передает слова Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства Виталием Степановым стали главными действующими лицами в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода в эфир этих журналистских расследований.

По его итогам всех российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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