Хамес Родригес: Мората однозначно усилит «Челси»

Полузащитник
«Баварии» Хамес Родригес прокомментировал переход испанского нападающего
Альваро Мораты из «Королевского клуба» в «Челси».
«Мората
- невероятный футболист, обладающий сумасшедшим ударом. Он однозначно усилит
игру «Челси». В «Реале» он демонстрировал отличную игру», — приводит слова
колумбийского футболиста «Газета.Ru» со ссылкой на интернет-портал
Goal.com.
Напомним,
нападающий Альваро Мората нынешним летом перешел в «Челси», а полузащитник
Хамес Родригес стал игроком «Баварии».
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