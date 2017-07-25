Российский боксер Руслан Файфер проведет бой за титул чемпиона IBF International 18 августа

18 августа в Краснодаре в рамках турнира «Ночь Чемпионов» непобежденный российский боксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории, Руслан Файфер проведет защиту титула IBF International. Соперником россиянина станет американец Энтони Райт.

В активе 30-летнего Райта 13 нокаутов, при 16 победах (2 поражения, ничья). Американец также является соискателем титулов чемпиона мира WBA и IBO в первом тяжелом весе.

26-летний россиянин - действующий чемпион IBF International, чемпион WBA Asia. В активе Файфера, которого специалисты сегодня называют «темной лошадкой российского крузервейта», значится 20 побед, 14 нокаутом и ни одного поражения.

Помимо титула в бою 18 августа будет также разыграна престижная вторая позиция в рейтинге IBF в крузервейте, где на первой строчке обосновался поляк Кшиштоф Влодарчик, а на третьей - Кевин Лерена из ЮАР, четвертую позицию занимает россиянин Дмитрий Кудряшов, пятую - Ноэль Гевор из Армении. Чемпионским поясом в категории весе на текущий момент владеет россиянин Мурат Гассиев.

В случае победы над Райтом Руслан Файфер проведет бой за позицию обязательного претендента на титул чемпионат мира в первом тяжелом весе.