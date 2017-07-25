Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов3:6, 7:5, 6:4Куэвас
Теннис  Кольшрайбер- : -Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российский боксер Руслан Файфер проведет бой за титул чемпиона IBF International 18 августа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 августа в Краснодаре в рамках турнира «Ночь Чемпионов» непобежденный российский боксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории, Руслан Файфер проведет защиту титула IBF International. Соперником россиянина станет американец Энтони Райт. 

В активе 30-летнего Райта 13 нокаутов, при 16 победах (2 поражения, ничья). Американец также является соискателем титулов чемпиона мира WBA и IBO в первом тяжелом весе.

26-летний россиянин - действующий чемпион IBF International, чемпион WBA Asia. В активе Файфера, которого специалисты сегодня называют «темной лошадкой российского крузервейта», значится 20 побед, 14 нокаутом и ни одного поражения.

Помимо титула в бою 18 августа будет также разыграна престижная вторая позиция в рейтинге IBF в крузервейте, где на первой строчке обосновался поляк Кшиштоф Влодарчик, а на третьей - Кевин Лерена из ЮАР, четвертую позицию занимает россиянин Дмитрий Кудряшов, пятую - Ноэль Гевор из Армении. Чемпионским поясом в категории весе на текущий момент владеет россиянин Мурат Гассиев.  

В случае победы над  Райтом Руслан Файфер проведет бой за позицию обязательного претендента на титул чемпионат мира в первом тяжелом весе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Теннис
Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге
Футбол
Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» от «Барселоны» (видео)
Фехтование
Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по сабле
Футбол
Алан Дзагоев: Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам
все новости