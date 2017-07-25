Южный проиграл в первом круге теннисного турнира в швейцарском Гштаде

читайте также

Южный не смог выйти во второй круг турнира в Умаге Россиянин Михаил Южный уступил представителю Аргентины Николасу Киккеру в 1-м круге турнира в Умаге (3:6, 5:7).

Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работать Специально для «Советского спорта» итоги игрового дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.

Южный уступил канадцу Раоничу во втором круге Уимблдона Россиянин Михаил Южный не сумел пройти в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7.

Анна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительниц Специально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня на Уимблдоне.

Южный обыграл француза Маю в матче первого круга Уимблдона Российский теннисист Михаил Южный обыграл француза Николя Маю в матче первого круга Уимблдона со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-й Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

Рублев обыграл Южного в 1/8 финала турнира в Галле Матч 1/8 финала турнира в Галле (Германия) между россиянами Андреем Рублевым и Михаилом Южным завершился победой Рублева. Итоговый счет матча – 6:0, 3:6, 6:3.

Южный одолел Карловича на старте турнира в Галле Российский теннисист Михаил Южный пробился во второй круг турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

Южный проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.

Кузнецов поднялся на 12 мест в рейтинге ATP Российский теннисист Андрей Кузнецов добился наибольшего прогресса среди игроков первой сотни рейтинга ATP.

Борис Собкин: Мы с Южным через многое прошли Заслуженный тренер России поделился своими мыслями по поводу последних новостей в мужском туре.

Южный проиграл в финале квалификации «Мастерса» в Мадриде Российский теннисист Михаил Южный проиграл в финальном раунде квалификации представительного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого составляет 5,4 миллиона евро.

Южный не смог пробиться в основную сетку турнира в Мадриде Российский теннисист Михаил Южный уступил бразильцу Томасу Беллуччи в финальном раунде квалификации турнира «Мастерс 1000» в Мадриде.

Южный завершил выступления на турнире в Стамбуле, уступив Лайовичу Россиянин Михаил Южный уступил сербу Душану Лайовичу во втором круге теннисного турнира в Стамбуле.

Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле Российский теннисист Михаил Южный сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого составляет 478 тысяч долларов.

Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP, Кузнецов – на 11 Как сообщает официальный сайт ATP, россиянин Карен Хачанов поднялся на 14 позиций и занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е место Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Шамиль Тарпищев: В матче с Венгрией могут сыграть Рублев, Хачанов, Медведев и кто- то из опытных теннисистов Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто может сыграть в составе сборной России в матче с Венгрией в Кубке Дэвиса.