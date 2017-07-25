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Южный проиграл в первом круге теннисного турнира в швейцарском Гштаде

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На теннисном турнире в швейцарском Гштаде россиянин Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда.

В матче первого круга, который продолжался 2 часа 52 минуты, Южный в трех партиях уступив представителю Молдавии Раду Алботу со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 5:7.

Южный трижды подал навылет и совершил девять двойных ошибок, реализовав 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов.

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