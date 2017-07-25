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«Бетису» не нужен Зозуля

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«Бетис» намерен расстаться с нападающим Романом Зозулей. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Estadio Deportivo, главный тренер севильского клуба Кике Сетьен не заинтересован в украинце. Руководство клуба сообщило представителям игрока об этом. Пока агентам Зозули не удалось найти новую команду для своего клиента.

В прошлом сезоне 27-летний Роман Зозуля провел шесть матчей за «Бетис». Вторую часть половину сезона он полностью пропустил из-за неудавшейся аренды в «Райо Вальекано», которая была аннулирована из-за протестов болельщиков.

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