«Бетису» не нужен Зозуля

«Бетис» намерен расстаться с нападающим Романом Зозулей. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Estadio Deportivo, главный тренер севильского клуба Кике Сетьен не заинтересован в украинце. Руководство клуба сообщило представителям игрока об этом. Пока агентам Зозули не удалось найти новую команду для своего клиента.

В прошлом сезоне 27-летний Роман Зозуля провел шесть матчей за «Бетис». Вторую часть половину сезона он полностью пропустил из-за неудавшейся аренды в «Райо Вальекано», которая была аннулирована из-за протестов болельщиков.