«Бетису» не нужен Зозуля
«Бетис» намерен расстаться с нападающим Романом Зозулей. Об
этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Estadio
Deportivo, главный тренер севильского клуба Кике Сетьен не заинтересован в
украинце. Руководство клуба сообщило представителям игрока об этом. Пока
агентам Зозули не удалось найти новую команду для своего клиента.
В прошлом сезоне 27-летний
Роман Зозуля провел шесть матчей за «Бетис». Вторую часть половину сезона он
полностью пропустил из-за неудавшейся аренды в «Райо Вальекано», которая была
аннулирована из-за протестов болельщиков.
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