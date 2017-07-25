КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»
Источник: ТАССКомментарии
Тренер «Арсенала»
Игорь Семшов может быть наказан за выходы за пределы технической зоны в матче
второго тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (1:0).
Об этом глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил ТАСС, подводя итоги заключительного матча тура, который состоялся в понедельник на стадионе «Арсенал» в Туле.
«Есть одно замечание. Тренер «Арсенала» Семшов выходил за пределы технической зоны», – сказал Григорьянц.
Напомним, Семшов остался в тренерском штабе «Арсенала» после отставки Сергея Кирьякова и теперь является ассистентом черногорца Миодрага Божовича.
Заседание КДК РФС состоится в среду в Москве.
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