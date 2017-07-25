КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов может быть наказан за выходы за пределы технической зоны в матче второго тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (1:0).

Об этом глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил ТАСС, подводя итоги заключительного матча тура, который состоялся в понедельник на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Есть одно замечание. Тренер «Арсенала» Семшов выходил за пределы технической зоны», – сказал Григорьянц.

Напомним, Семшов остался в тренерском штабе «Арсенала» после отставки Сергея Кирьякова и теперь является ассистентом черногорца Миодрага Божовича.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Москве.