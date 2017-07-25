Хачанов обыграл Моллекера и вышел во второй раунд турнира в Гамбурге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого раунда турнира в
Гамбурге между россиянином Кареном Хачановым и немцем Рудольфом Моллекером завершился
победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу
Хачанова.
Матч продолжался один час и 11
минут. Хачанов сделал семь эйсов при двух у соперника. Карен не допустил ни
одной двойной ошибки, немец ошибся один раз. В следующем раунде россиянин
сыграет с победителем пары Альяж Бедене (Великобритания) – Хосе Эрнандес-Фернандес
(Доминикана).
Турнир АТР. Гамбург (Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 1 449 940
евро
Первый круг
Матч
Хачанов К. (Россия) - Моллекер Р. (Германия) - 6:4, 6:3
Место и дата
25 июля 14:35, , Онлайн-трансляция
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