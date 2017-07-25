Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов3:6, 7:5, 6:4Куэвас
Теннис  Кольшрайбер- : -Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хачанов обыграл Моллекера и вышел во второй раунд турнира в Гамбурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира в Гамбурге между россиянином Кареном Хачановым и немцем Рудольфом Моллекером завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Хачанова.

Матч продолжался один час и 11 минут. Хачанов сделал семь эйсов при двух у соперника. Карен не допустил ни одной двойной ошибки, немец ошибся один раз. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Альяж Бедене (Великобритания) – Хосе Эрнандес-Фернандес (Доминикана).

Турнир АТР. Гамбург (Германия)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 1 449 940 евро

Первый круг

Матч

Хачанов К. (Россия) - Моллекер Р. (Германия) - 6:4, 6:3

Место и дата

25 июля 14:35, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карен Хачанов: Цели – стать первой ракеткой мира и выиграть Шлем и не одинКарен Хачанов: Цели – стать первой ракеткой мира и выиграть Шлем и не одинВ классификации сильнейших молодых (до 21 года) игроков АТП-Тура россияне теперь занимают два первых места из трех.Золотой Рублев. Все – о первом титуле 19-летнего россиянинаЗолотой Рублев. Все – о первом титуле 19-летнего россиянинаАндрей Рублев в 19 лет выиграл первый титул ATP, став лучшим на турнире в Умаге, и поднялся в топ-50 мирового рейтинга.Давид Феррер: Было страшно. этот парень просто сумасшедший…Давид Феррер: Было страшно. этот парень просто сумасшедший…Финалист «Ролан Гарроса»-2013, экс-третья ракетка мира Давид Феррер в воскресенье выиграл свой 27-й титул ATP – и первый с 2015 года.Долгополов: У меня команда меньше, чем у Шараповой, но мы ошибок не допускаемДолгополов: У меня команда меньше, чем у Шараповой, но мы ошибок не допускаемФиналист бостадского турнира АТП Александр Долгополов – о Марии Шараповой, Роджере Федерере и Карене Хачанове.Рублев поднялся на 38-е место Чемпионской гонки ATPРоссийские теннисисты Андрей Рублев, Андрей Кузнецов и Евгений Донской поднялись в Чемпионской гонке ATP.Рублев поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATPРоссийcкий теннисист Андрей Рублев поднялся с 74-го на 49-е место в мировом рейтинге.Рублев победил на турнире в Умаге, выиграв первый титул в карьере74-я ракетка мира Андрей Рублев стал победителем турнира ATP Plava Laguna Croatia Open в Умаге (Хорватия).Кузнецов проиграл украинцу Долгополову в полуфинале турнира в БостадеРоссийский теннисист Андрей Кузнецов не смог пробиться в финал турнира ATP, проходящего в шведском Бостаде.Рублев пробился в полуфинал турнира в УмагеРоссийский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в рамках четвертьфинала турнира в Умаге.Хачанов уступил Долгополову в 1/4 турнира в Бостаде, проиграв два матчболаМатч 1/4 финала турнира АТР в Бостаде (Швеция) между россиянином Кареном Хачановым и украинцем Александром Долгополовым завершился победой украинского теннисиста. Итоговый счет матча - 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2) в пользу Долгополова.Владимир Камельзон: Титул Весниной и Макаровой – слабое, но все же утешениеВладимир Камельзон: Титул Весниной и Макаровой – слабое, но все же утешениеЗаслуженный тренер России и Украины – об итогах Уимблдонского турнира и том, чего ждать от наших теннисистов в ближайшем будущем.Андрей Кузнецов: Парни не понимают, почему девушки ополчились на ШараповуАндрей Кузнецов: Парни не понимают, почему девушки ополчились на ШараповуРоссиянин Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира ATP в шведском Бостаде – вчера он нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману.Кузнецов обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в БостадеМатч 1/4 финала турнира АТР в Бостаде (Швеция) между россиянином Андреем Кузнецовым и аргентинцем Диего Шварцманом завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:3 в пользу Кузнецова.Хачанов не вышел в полуфинал турнира в Бостаде в парном разрядеРоссийский теннисист Карен Хачанов и немец Дастин Браун проиграли в четвертьфинале турнира в Бостаде бразильцам Томасу Беллуччи и Андре Са.Кравчук уступил Гоевчику во втором круге турнира в НьюпортеРоссийский теннисист Константин Кравчук проиграл немцу Петеру Гоевчику во втором круге турнира в Ньюпорте.Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, отыграв подачу на матч у лидера посеваРоссийский теннисист Андрей Кузнецов обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста во втором круге турнира в Бостаде.Южный не смог выйти во второй круг турнира в УмагеРоссиянин Михаил Южный уступил представителю Аргентины Николасу Киккеру в 1-м круге турнира в Умаге (3:6, 5:7).Рублев одолел Берлока на старте турнира в УмагеРоссийский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Карлоса Берлока в первом круге турнира в Умаге.Кравчук вышел во второй круг турнира в НьюпортеРоссийский теннисист Константин Кравчук одолел Виктора Эстрельи-Бургоса из Доминиканской Республики в первом круге турнира в НьюпортеАнна Чакветадзе: Все запомнят, что Макарова и Веснина – чемпионки Уимблдона!Анна Чакветадзе: Все запомнят, что Макарова и Веснина – чемпионки Уимблдона!Экс-пятая ракетка мира, комментатор Анна Чакветадзе побывала в редакции «Советского спорта».
Теннис
Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге
Футбол
Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» от «Барселоны» (видео)
Фехтование
Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по сабле
Футбол
Алан Дзагоев: Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам
все новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
ATP Tour
ATP Tour