Дубль Мюллера принес «Баварии» победу над «Челси»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч Международного Кубка чемпионов между «Челси» и «Баварией»
завершился победой немецкого клуба. Итоговый счет матча – 3:2.
Игра проходила в Сингапуре. В составе победителей
дубль сделал Томас Мюллер. Еще один мяч в активе Рафиньи. У «Челси» забивали
Маркос Алонсо и Миши Батшуайи.
Международный Кубок чемпионов
Сингапур. Национальный стадион
«Челси» - «Бавария» - 2:3
Голы: Алонсо, 45+3, Батшуайи, 86 – Рафинья, 6, Мюллер,
12, 27.
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