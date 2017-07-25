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Дубль Мюллера принес «Баварии» победу над «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч Международного Кубка чемпионов между «Челси» и «Баварией» завершился победой немецкого клуба. Итоговый счет матча – 3:2.

Игра проходила в Сингапуре. В составе победителей дубль сделал Томас Мюллер. Еще один мяч в активе Рафиньи. У «Челси» забивали Маркос Алонсо и Миши Батшуайи.

Международный Кубок чемпионов

Сингапур. Национальный стадион

«Челси» - «Бавария» - 2:3

Голы: Алонсо, 45+3, Батшуайи, 86 – Рафинья, 6, Мюллер, 12, 27.

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