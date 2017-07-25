Виталий Мутко: Никаких сомнений, что «Волгоград Арена» будет вовремя введена в эксплуатацию

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко не сомневается, что стадион Волгограда, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будет введет в эксплуатацию вовремя.

- Никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в эксплуатацию. Рассчитываем, что это будет ноябрь-декабрь. Никаких сомнений у нас в этом нет, и надеемся, что все так и будет, и что мы сможем планировать здесь тестовые матчи. Как минимум мы договорились финал Кубка страны в следующем году провести здесь в мае, и возможно, может, посмотрим игру или главной сборной, или молодежной, ну и игру клуба «Ротор», конечно, - сказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.