«Медвешчак» не будет продлевать контракт со Смитом после положительного допинг-теста

Защитник Дерек Смит будет вынужден покинуть «Медвешчак» после того, как стало известно о его положительном допинг-тесте. Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

«Мы были неприятно удивлены результатом допинг-теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, особенно потому, что в то время он был еще нашим хоккеистом и нарушил правила клуба. Мы заявляем о нулевой толерантности к допингу. Применение допинга – это нарушение наших внутренних правил.

Дерек Смит больше не выступает за нас. Его контракт не будет продлен, особенно учитывая результаты теста. Мы и далее будем требовать от игроков неукоснительного соблюдения антидопинговых правил», - говорится в заявлении клуба.

32-летний канадец Смит дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в составе «Медвешчака» и набрал 9 (2+7) очков в 44 матчах. Напомним, ранее стало известно о том, что ИИХФ отстранила форварда Даниса Зарипова из-за положительной допинг-пробы до 22 мая 2019 года.