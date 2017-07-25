«Медвешчак» не будет продлевать контракт со Смитом после положительного допинг-теста
Защитник Дерек Смит будет вынужден покинуть «Медвешчак»
после того, как стало известно о его положительном допинг-тесте. Об этом
сообщает официальный сайт хорватского клуба.
«Мы были неприятно удивлены результатом допинг-теста
нашего бывшего игрока Дерека Смита, особенно потому, что в то время он был еще
нашим хоккеистом и нарушил правила клуба. Мы заявляем о нулевой толерантности к
допингу. Применение допинга – это нарушение наших внутренних правил.
Дерек Смит больше не выступает за нас. Его контракт не
будет продлен, особенно учитывая результаты теста. Мы и далее будем требовать
от игроков неукоснительного соблюдения антидопинговых правил», - говорится в
заявлении клуба.
32-летний канадец Смит дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в составе «Медвешчака» и набрал 9 (2+7) очков в 44 матчах. Напомним, ранее стало известно о том, что ИИХФ отстранила форварда Даниса Зарипова из-за положительной допинг-пробы до 22 мая 2019 года.