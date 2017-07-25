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Тренировка с Виталием Кличко была продана за 6000 долларов

Источник:  Lenta.ruКомментарии

На благотворительных торгах на электронной площадке государственных и публичных закупок ProZorro была продана тренировка с мэром Киева, экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко. Покупателю она обошлась в  150 тысяч гривен (почти 6000 долларов).

Как сообщает Lenta.ru, аукцион завершился 25 июля. Победителем стал Михаил Булыгин. Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии.

Последний бой на профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева.

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