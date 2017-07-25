Тренировка с Виталием Кличко была продана за 6000 долларов
Источник: Lenta.ruКомментарии
На благотворительных торгах на электронной
площадке государственных и публичных закупок ProZorro была продана
тренировка с мэром Киева, экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Покупателю она обошлась в 150 тысяч гривен (почти 6000 долларов).
Как сообщает Lenta.ru, аукцион завершился 25 июля. Победителем стал
Михаил Булыгин. Средства, полученные за реализацию этого лота,
пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского
Института нейрохирургии.
Последний бой на
профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го
занимает должность мэра Киева.
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