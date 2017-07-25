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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Славия» - БАТЭ, АЕК – ЦСКА и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты  первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч

Карабах - Шериф

Место и дата

25 июля 20:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция

Матч

Славия - БАТЭ

Место и дата

25 июля 20:00, Эден Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Стяуа - Виктория

Место и дата

25 июля 20:30, Стяуа, Онлайн-трансляция

Матч

АЕК Афины - ЦСКА

Состав

АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш, Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос, Ливайя

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция

Матч

Вардар - Копенгаген

Место и дата

25 июля 21:00, Филипп Второй, Онлайн-трансляция

Матч

Партизан - Олимпиакос

Место и дата

25 июля 21:45, Партизан, Онлайн-трансляция

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