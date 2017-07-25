Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Славия» - БАТЭ, АЕК – ЦСКА и другие матчи

Алан Дзагоев: Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК отметил, что погода в Афинах не принесет никакой пользы ни армейцам, ни сопернику.