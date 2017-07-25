Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Славия» - БАТЭ, АЕК – ЦСКА и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
25 июля 20:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 июля 20:00, Эден Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 июля 20:30, Стяуа, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш, Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос, Ливайя
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
25 июля 21:00, Филипп Второй, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 июля 21:45, Партизан, Онлайн-трансляция
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