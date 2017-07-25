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«Зенит» поздравил Халка с днем рождения

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» поздравил нападающего «Шанхай СИПГ» Халка с 31-м днем рождения.

- С днем рождения, легенда, - написал клуб в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, Халк выступал за «Зенит», куда перешел из «Порту», с 2012 по 2016 год. За это время он провел 97 матчей в чемпионате России и забил 56 голов. Летом 2016-го нападающий перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

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