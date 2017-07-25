«Зенит» поздравил Халка с днем рождения
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» поздравил
нападающего «Шанхай СИПГ» Халка с 31-м днем рождения.
- С днем рождения, легенда, - написал клуб в своем аккаунте в твиттере.
С днем рождения, легенда! #ЦарьПушка pic.twitter.com/Rv1TjCPW3f— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 июля 2017 г.
Напомним, Халк выступал за «Зенит», куда перешел из «Порту»,
с 2012 по 2016 год. За это время он провел 97 матчей в чемпионате России и
забил 56 голов. Летом 2016-го нападающий перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ».
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