Юрий Борзаковский: Сборная России может рассчитывать на 6-7 медалей на чемпионате мира
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
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тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский поделился ожиданиями
от предстоящего чемпионата мира в Лондоне.
- Оформление виз пока в процессе. Если эти 19 человек поедут, считаю, мы можем рассчитывать на 6-7 медалей на чемпионате мира, – передает слова Борзаковского «Р-Спорт».
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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