Юрий Борзаковский: Сборная России может рассчитывать на 6-7 медалей на чемпионате мира

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Легкоатлет Федоров пропустит чемпионат России Российский легкоатлет Алексей Федоров, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к международным стартам, пропустит чемпионат России. Он в ближайшие выходные состоится в подмосковном Жуковском.

Илья Иванюк: IAAF рассматривала мою заявку чуть дольше месяца Российский легкоатлет Илья Иванюк рассказал, как узнал о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить его до международных стартов.

Михаил Бутов: Заявки спортсменов удовлетворяют, но это не значит, что они примут участие в международных стартах Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал, что не все допущенные к состязаниям легкоатлеты смогут принять участие в чемпионате мира.

ИААФ допустила еще восемь российских легкоатлетов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение о допуске еще восьми российских легкоатлетов, сообщает «RT на русском».

Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне Как сообщает пресс- служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций, ямайский спринтер Усэйн Болт выступит на чемпионате мира по легкой атлетике - 2017 на дистанциях 100 метров и в эстафете 4х100 метров.

Ксения Аксенова: Планирую принять участие в чемпионате мира Российская легоатлетка Ксения Аксенова, допущенная до выступления на международных стартах под нейтральным флагом, заявила, что уверена в выполнении норматива на чемпионат мира по легкой атлетике

Дмитрий Шляхтин: ВФЛА 3 июля определит, кто будет сопровождающими атлетов на ЧМ Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА в понедельник, 3 июля, проведет совещание, на котором определит, кто будет сопровождающими российских атлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне.

Юрий Борзаковский: Легкоатлеты на чемпионат мира в Кению не поедут Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что российские легкоатлеты на выступят на юношеском чемпионате мира в Кении из соображений безопасности.

Чемпионат мира в Лондоне станет последним турниром Усэйна Болта Как сообщает RT со ссылкой на L’Equipe, восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усейн Болт подтвердил, что последним турниром в его профессиональной карьере станет чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится с 5 по 13 августа 2017 года в Лондоне.

Дарья Клишина: На чемпионате мира в Лондоне надо прыгать за семь метров Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Юрий Борзаковский: К чемпионату мира Клишина будет прыгать гораздо дальше Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метров ИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.

Пронкин первым из российских метателей молота выполнил норматив для участия в ЧМ Валерий Пронкин первым из российских метателей молота выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет летом в Лондоне.

Дисквалификация Кривошапки лишит Россию первого места в медальном зачете ЧМ-2013 Сборная России лишится первого места в общекомандном медальном зачете на домашнем чемпионате мира 2013 года в Москве в связи с дисквалификацией бегуньи Антонины Кривошапки.

Юрий Борзаковский: Клишиной было очень тяжело выступать без поддержки команды Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал выступление легкоатлетки Дарьи Клишиной на чемпионате Европы в Белграде.

Юрий Борзаковский: Надеемся, что ВФЛА восстановят к Чемпионату мира Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что надеется на то, что летом IAAF восстановит статус ВФЛА.

Юрий Борзаковский: Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что российские легкоатлеты массово подают заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Юрий Борзаковский: Однодневные международные старты могут стать большим плюсом для наших спортсменов Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский высказался об участии российских спортсменов в соревнованиях по индивидуальным заявкам.

Ухов первым из российских легкоатлетов выполнил норматив для участия в ЧМ-2017 Олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем «Рождественских стартов» в Екатеринбурге с результатом 2 метра 30 сантиметров.