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Юрий Борзаковский: Сборная России может рассчитывать на 6-7 медалей на чемпионате мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Лондоне.

- Оформление виз пока в процессе. Если эти 19 человек поедут, считаю, мы можем рассчитывать на 6-7 медалей на чемпионате мира, – передает слова Борзаковского «Р-Спорт».

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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