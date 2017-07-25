Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов3:6, 7:5, 6:4Куэвас
Теннис  Кольшрайбер6:3, 0:1Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тайсон Фьюри: Я легко уходил от ударов Кличко, а Джошуа это не удавалось

Источник:  InstagramКомментарии

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри сравнил свой поединок с Владимиром Кличком с поединком Кличко с Энтони Джошуа.

«Владимир пытался ударить по мне. Ниже фото боя Владимира с Джошуа. Мне было легко (уходить от ударов), но спросите у Джошуа, насколько легко было ему», - написал Фьюри в своем Instagram.

Напомним, что Кличко в двух последних поединках уступил сначала Фьюри, а затем Джошуа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эвандер Холифилд: Перед реваншем с Кличко Джошуа должен держать под контролем свое эгоЭкс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Эвандер Холифилд дал совет нынешнему обладателю поясов WBA и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа – девчонкаМенеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес прокомментировал информацию о том, что следующий поединок «Кинг Конг» проведет с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.Александр Колесников: В реванше с Джошуа Кличко придется перестраиваться ментальноБывший боксер Александр Колесников прокомментировал информацию о том, что Владимр Кличко и Энтони Джоуша могут провести бой-реванш осенью текущего года.Александр Колесников: Кличко не имеет навыка добиванияБывший боксер Александр Колесников прокомментировал поражение украинца Владимира Кличко от американца Энтони Джошуа.Тайсон Фьюри: Я готов уйти из бокса непобежденным, как Рокки МарчианоЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри не уверен в том, что он будет продолжать спортивную карьеру.Андрей Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реваншеПо данным главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, повторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет организован.Две арены в Лас-Вегасе ведут борьбу за право принять реванш Кличко - ДжошуаПовторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе.Хьюи Фьюри: Мы с Тайсоном будем править тяжелым весом много летБританский тяжеловес Хьюи Фьюри уверен в том, что уже будущей осенью ему удастся стать чемпионом мира.Джозеф Паркер: Готов биться с Джошуа и уважаю Тайсона ФьюриЧемпион мира по версии WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер рассказал о своих целях на ближайшие месяцы.Радулов - в «Далласе», Шишкин - в «Краснодаре», а Широков может начать работу в РФС. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день в главных событий утра вторника.Эдди Хирн: Не думаю, что Кличко снова захочет боксировать с Джошуа в БританииПромоутер Эдди Хирн рассказал о том, что может состояться повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Бой в Лас-Вегасе может заставить кровь Кличко снова закипетьЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа поделился ожиданиями от возможного повторного поединка с Владимиром Кличко.Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утраГермания - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Реванш Кличко - Джошуа может состояться в Лас-ВегасеПовторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе осенью текущего года.«Федор может продолжать» – Поветкин говорит о других и обещает вернуться (видео)«Федор может продолжать» – Поветкин говорит о других и обещает вернуться (видео)1 июля в Москве пройдет бой Поветкин – Руденко. За несколько дней до этого события прошла пресс-конференция российского боксера.Тайсон Фьюри: Макгрегор отправит Флойда в нокаут за 35 секундЭкс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что чемпион UFC Конор Макгрегор одержит победу над 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.Тайсон Фьюри: Я жирный ублюдок, которому нужно сбросить 50 кг, чтобы вернуться на рингЭкс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри рассказал о том, что в ближайшее время он не сможет вернуть себе былые физические кондиции.Промоутер Джошуа: Мое внутреннее чувство подсказывает, что матч-реванш между Энтони и Кличко состоитсяПромоутер британского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джоуша Эдди Хирн сказал, что считает вероятным повторный бой его подопечного против украинца Владимира Кличко.Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный МэйвезеромЗлой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером«Советский спорт» рассказывает о том, как обидчик Сергея Ковалева остается непобедимым на ринге в течение 19 лет.Энтони Джошуа: Хочу еще один бой с КличкоЧемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном реванше с Владимиром Кличко.
Футбол
Дубль Мюллера принес «Баварии» победу над «Челси»
Теннис
Хачанов обыграл Моллекера и вышел во второй раунд турнира в Гамбурге
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Степанова не допущена на ЧМ, не выполнив норматив
все новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюривсе новости