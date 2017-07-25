Тайсон Фьюри: Я легко уходил от ударов Кличко, а Джошуа это не удавалось
Источник: InstagramКомментарии
Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри сравнил свой
поединок с Владимиром Кличком с поединком Кличко с Энтони Джошуа.
«Владимир пытался ударить по мне. Ниже фото боя Владимира с
Джошуа. Мне было легко (уходить от ударов), но спросите у Джошуа, насколько
легко было ему», - написал Фьюри в своем Instagram.
Напомним, что Кличко в двух последних поединках уступил сначала Фьюри, а затем Джошуа.
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