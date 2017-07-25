Александр Гуськов: Я бы не стал называть Зарипова обманщиком

Хоккейный эксперт Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о дисквалификации Даниса Зарипова.

- Если бы я знал, как все было на самом деле и кто виновен, то мог бы как-то комментировать эту ситуацию. Вина Зарипова окончательно не доказана, поэтому нельзя говорить о том, что он обманщик. Сейчас очень сильно ужесточаются допинговые правила, спорт предъявляет все больше требований к физическому состоянию спортсменов, но при этом в список запрещенных все чаще попадают препараты, которые помогают сохранять им здоровье. Все это приводит к тому, что можно элементарно попасться на каплях в нос. Я думаю, что сперва надо разобраться, как именно все происходило и только потом уже делать какие-то выводы. Я не думаю, что игроки могут намеренно принимать запрещенные препараты, ведь они прекрасно знают, что после любой игры их могут забрать на допинг-контроль. Это слишком серьезный риск. Хоккеисты зарабатывают огромные деньги и понимают, что малейшая ошибка такого плана может привести к тому, что они все потеряют, - сказал Гуськов.

