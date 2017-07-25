Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов3:6, 7:5, 6:4Куэвас
Теннис  Кольшрайбер6:3, 0:1Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Точицкий стал новым генеральным директором СКА

Источник:  ХК СКАКомментарии

Андрей Точицкий сменил Вадима Фисько на посту гендиректора СКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Ранее Точицкий занимал должность управляющего директора клуба.

Напомним, в сезоне-2016/17 армейцы стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. Первый матч нового сезона СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. Во встрече будет разыгран Кубок открытия.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Источник: У Ковальчука, Шипачева и Дадонова тоже были проблемы с допингомУ троих игроков СКА и сборной России также как и у дисквалифицированного на два года Даниса Зарипова был обнаружен допинг, сообщает Inkazan.ru.Нестеров, Калинин и Алтыбармакян вызваны в Олимпийскую сборную России на турнир в СочиФедерация хоккея России опубликовала состав Олимпийской сборной России на турнир Sochi Hockey Open.Ковальчук похвастался пойманной акулой (фото)Форвард питерского СКА Илья Ковальчук опубликовал фотографию пойманной им акулы.Лучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛЛучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Рэй Шеро: Будет хорошо, если Ковальчук приедет в НХЛ. Но в «Нью-Джерси» его не будетГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона.Ковальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI векаКовальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI векаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о наполеоновских планах форварда Ильи Ковальчука. И не видит причин – почему бы им не сбыться?Илья Ковальчук: В следующем году хочу вернуться в НХЛ. Есть еще несбывшиеся мечты, которые остались тамРоссийский нападающий Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее, отметив, что собирается вернуться в НХЛ.От американского «шпиона» СКА избавился. А что с Херсли и Коскиненом?От американского «шпиона» СКА избавился. А что с Херсли и Коскиненом?Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко комментирует разрыв контракта между армейцами и американским форвардом Стивом Мозесом.Умер бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Николай МасловБывший нападающий СКА Николай Маслов скончался на 58-м году жизни, сообщает официальный сайт петербургского клуба.СКА расторг контракт со Стивом МозесомНападающий Стив Мозес и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Тимофей Шишканов: Удержать звание обладателя Кубка Гагарина СКА будет непростоБывший игрок СКА Тимофей Шишканов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.Никита Гусев: Меня все устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрокНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от продления контракта с петербургским клубом.Агент Гусева – о продлении контракта со СКА: Никита изначально не собирался уезжать в НХЛАлександр Черных, агент нападающего СКА Никиты Гусева, прокомментировал подписание нового соглашение с петербургским клубом.СКА продлил контракт с ГусевымНападающий СКА Никита Гусев подписал новое соглашение с армейцами, сообщает сайт петербургского клуба.Отступаем! Четыре мощных клуба КХЛ, которые сдадут позиции в будущем чемпионатеОтступаем! Четыре мощных клуба КХЛ, которые сдадут позиции в будущем чемпионатеДмитрий Пономаренко называет четыре ведущих команды нашей лиги, которые неминуемо выступят хуже, чем в прошлом сезоне.Вячеслав Быков: Я никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволииБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение Ильи Ковальчука продолжить карьеру в СКА.Кубок останется у СКА. Взгляд из ПетербургаКубок останется у СКА. Взгляд из ПетербургаГлавные подписания межсезонья сделали не в Петербурге, но теперь у СКА даже больше шансов на чемпионство, чем в прошлом году.Александр Медведев: После следующего сезона мы продолжим переговоры с КовальчукомЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о переговорах по новому контракту с Ильей Ковальчуком, который был подписан 9 июля.«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛНападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную.Илья Ковальчук: У меня нет надежд, что игроки НХЛ приедут на ОлимпиадуФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.
Футбол
Дубль Мюллера принес «Баварии» победу над «Челси»
Теннис
Хачанов обыграл Моллекера и вышел во второй раунд турнира в Гамбурге
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Степанова не допущена на ЧМ, не выполнив норматив
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
точицкий андрей
точицкий андрей