Андрей Точицкий стал новым генеральным директором СКА
Источник: ХК СКАКомментарии
Андрей Точицкий
сменил Вадима Фисько на посту гендиректора СКА, сообщает официальный сайт
армейского клуба.
Ранее Точицкий занимал должность управляющего директора
клуба.
Напомним, в сезоне-2016/17 армейцы стали двукратными
обладателями Кубка Гагарина. Первый матч нового сезона СКА проведет 21 августа
в Петербурге против ЦСКА. Во встрече будет разыгран Кубок открытия.
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