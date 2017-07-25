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Инсинье или Дибала могут заменить Неймара в «Барселоне»

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

«Барселона» начала поиск потенциальной замены для Неймара. Форвард, возможно, покинет команду.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может стать игроком «ПСЖ». По данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, «Барса» может приобрести игрока на замену ему в серии А. В частности, рассматриваются кандидатуры Пауло Дибалы («Ювентус») и Лоренцо Инсинье («Наполи»). Отметим, что контракты обоих игроков истекает летом 2022 года.

В прошедшем сезоне 23-летний Пауло Дибала провел 48 матчей за «Ювентус» и забил 18 мячей при девяти голевых передачах. 26-летний Лоренцо Инсинье в 49 матчах за «Наполи» забил 20 мячей при 12 голевых передачах.

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