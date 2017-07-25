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Даниил Квят: Надеюсь, я без проблем проведу Гран-при Венгрии

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.

«В Венгрии я впервые в Формуле-1 поднялся на подиум. Очень приятно вспоминать тот уик-энд и вернуться в Венгрию. Хунгароринг – довольно интересная и сложная трасса, к тому же очень узкая, поэтому часто её называют «Монако без стен». Здесь нужно пилотировать без ошибок. Надеюсь, я без проблем проведу гонку.

На этой трассе сложно обгонять, так что будет очень важно хорошо выступить в квалификации. Обычно в Будапеште очень жарко, поэтому по ходу гоночного уик-энда приходится пить много воды. На гонках в подобных условиях мой физиотерапевт постоянно об этом напоминает.

Будапешт – очень красивый город. Я бывал там много раз, и там действительно есть что посмотреть. Всегда советую своим родственникам и друзьям съездить туда», - цитирует Квята Autosport.

Гран-при Венгрии пройдет с 28 по 30 июля.

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