Даниил Квят: Надеюсь, я без проблем проведу Гран-при Венгрии
Пилот команды «Торо Россо»
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.
«В Венгрии я впервые в Формуле-1
поднялся на подиум. Очень приятно вспоминать тот уик-энд и вернуться в Венгрию.
Хунгароринг – довольно интересная и сложная трасса, к тому же очень узкая,
поэтому часто её называют «Монако без стен». Здесь нужно пилотировать без
ошибок. Надеюсь, я без проблем проведу гонку.
На этой трассе сложно обгонять,
так что будет очень важно хорошо выступить в квалификации. Обычно в Будапеште
очень жарко, поэтому по ходу гоночного уик-энда приходится пить много воды. На
гонках в подобных условиях мой физиотерапевт постоянно об этом напоминает.
Будапешт – очень красивый
город. Я бывал там много раз, и там действительно есть что посмотреть. Всегда
советую своим родственникам и друзьям съездить туда», - цитирует Квята Autosport.
Гран-при Венгрии пройдет с 28
по 30 июля.