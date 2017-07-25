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Карлос Сайнс: В Венгрии особенно интересно пилотировать в квалификации

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.

«Прошлогодняя квалификации в Венгрии стала для меня одним из лучших моментов в сезоне. В третьей тренировке я был лишь 15-м, но в квалификации на промежуточных шинах внезапно проехал один из лучших кругов в моей жизни, став четвёртым во втором сегменте и попав в первую десятку, что стало полной неожиданностью для нас. Затем я перешёл на дождевые покрышки и показал шестое время. Это было здорово!

Будапешт – один из моих любимых городов. Там много исторических достопримечательностей, хорошие рестораны. Кроме того, там потрясающие болельщики. Я выкладывал в Instagram фотографию, на которой изображён в окружении фанатов – меня непросто найти в этой толпе. Такая поддержка добавляет особенности этому Гран-при.

Что касается самой трассы, то мне очень нравится Хунгароринг. Особенно интересно пилотировать здесь в квалификации. Гонка получается не столь интересной, если только не идет дождь, поскольку обгонять тут тяжело. В этом плане венгерская трасса напоминает Монако», - цитирует Сайнса Autosport.

Гран-при Венгрии пройдет с 28 по 30 июля.

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