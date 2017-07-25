Юрий Лебедев: Не думаю, что Зарипов поедет в НХЛ

Заслуженный мастер спорта Юрий Лебедев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

— Два года — большой срок? Дают и больше. Зарипов — хороший игрок, не думаю, что сейчас необходимо подавать какие-то апелляции.

Но могли быть дать ему возможность закончить карьеру нормально, а потом давать уже хоть пожизненные дисквалификации.

Я думаю, что он закончит карьеру. В НХЛ такая дисквалификация не действует, чего там только не принимают. Не думаю, что Данис поедет туда, но будет здорово, если вдруг сумеет договориться с каким-то клубом и все же сыграет, - передает слова Лебедева «Газета.Ru»..

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.