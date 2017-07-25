Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в третьем туре чемпионата России
Российский
футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи третьего тура российской
премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.
29 июля (суббота)
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья –
Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки),
Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор
– Сергей Анохин (Москва).
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев
(Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);
резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев
(Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе
(Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий
Чеботарев (Краснодар).
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав
Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск),
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Лаша Верулидзе
(Владикавказ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
30 июля (воскресенье)
«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев
(Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва);
резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Юрий Баскаков
(Москва).
«Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов
(Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев
(Ставрополь); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев
(Москва).
«Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой
(Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев
(Ростов-на-Дону); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
31 июля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей
Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская
область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений
Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).