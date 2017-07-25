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Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в третьем туре чемпионата России

Источник:  РФСКомментарии

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи третьего тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

29 июля (суббота)

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

30 июля (воскресенье)

«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

31 июля (понедельник)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

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