«Тосно» – «Зенит». Матч обслужит бригада Алексея Сухого
Источник: РФПЛКомментарии
Арбитр из Люберец
Алексей Сухой назначен на матч 3-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Зенитом».
Помогать ему будут Андрей Болотенков из Москвы и Роман
Усачев из Ростова-на-Дону.
Напомним, матч состоится 30 июля в Петербурге на стадионе «Петровский»
и начнется в 20:00. «Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной
таблице РФПЛ. «Тосно» не набрал ни одного балла и замыкает таблицу.
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