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«Тосно» – «Зенит». Матч обслужит бригада Алексея Сухого

Источник:  РФПЛКомментарии

Арбитр из Люберец Алексей Сухой назначен на матч 3-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Зенитом».

Помогать ему будут Андрей Болотенков из Москвы и Роман Усачев из Ростова-на-Дону.

Напомним, матч состоится 30 июля в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» не набрал ни одного балла и замыкает таблицу.

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