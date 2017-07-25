Браун продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Брайтон»
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Нападающий «Челси» Иззи Браун заключил с клубом новый контракт, рассчитанный
до 2021 года, и на правах годичной аренды перешел в «Брайтон», который в этом
сезоне дебютирует в АПЛ.
20-летний
Браун вместе с «Челси» стал победителем юношеской Лиги чемпионов. В прошлом
сезоне он выступал в чемпионшипе за «Хаддерсфилд» и в 41 матча забил восемь
мячей при шести голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически