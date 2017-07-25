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Браун продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Брайтон»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Нападающий «Челси» Иззи Браун заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года, и на правах годичной аренды перешел в «Брайтон», который в этом сезоне дебютирует в АПЛ.

20-летний Браун вместе с «Челси» стал победителем юношеской Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он выступал в чемпионшипе за «Хаддерсфилд» и в 41 матча забил восемь мячей при шести голевых передачах.

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