Браун продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Брайтон»

Нападающий «Челси» Иззи Браун заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года, и на правах годичной аренды перешел в «Брайтон», который в этом сезоне дебютирует в АПЛ.

20-летний Браун вместе с «Челси» стал победителем юношеской Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он выступал в чемпионшипе за «Хаддерсфилд» и в 41 матча забил восемь мячей при шести голевых передачах.