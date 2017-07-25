Красных завоевал бронзу в плавании на 200 метров кролем на чемпионате мира, победил китаец Сунь Янь
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по
водным видам спорта в Будапеште (Германия) продолжаются соревнования по
плаванию. Победу одержал представитель Китая Сунь Ян.
Россиянин Александр
Красных завоевал бронзу. Вторым стал американец Тоунли Хаас. Еще один россиянин Михаил
Довгалюк стал седьмым.
Чемпионат мира по водным
видам спорта
Будапешт (Венгрия)
Плавание. Мужчины
Кроль
200 метров
1. Сунь Ян (Китай) 1.44,39
2. Тоунли Хаас (США) 1.45,04
3. Александр Красных (Россия) 1.45,23…
7. Михаил Довгалюк (Россия) 1.46,02
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