Валерий Карпин сменил имидж (фото)

Попал под оптимизацию? Что на самом деле спрятано за уходом Карпина с «Матч ТВ»

В минувшем туре в Уфе играл чемпион России «Спартак». Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов вел трансляцию из Москвы, «по монитору».