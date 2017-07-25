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Валерий Карпин сменил имидж (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин на персональной странице в Инстаграме опубликовал фотографию своего нового образа.

На снимке специалист в шутку изменил свою прическу, подписав фото: «Новый этап-новый образ. Как вам?»

Новый этап- новый образ🤣🤣🤣Как вам?😂😂😂#karpin #football #futbol

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Напомним, что в понедельник, 24 июля, стало известно, что Карпин прекращает работу на телеканале «Матч ТВ».

Ранее Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах, после чего работал в «Мальорке» (2014-2015) и «Торпедо» из Армавира (2015-2016).

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