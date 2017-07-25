Валерий Карпин сменил имидж (фото)
Источник: InstagramКомментарии
Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин на персональной странице в Инстаграме опубликовал фотографию своего нового образа.
На снимке специалист в шутку изменил свою прическу, подписав фото: «Новый этап-новый образ. Как вам?»
Напомним, что в понедельник, 24 июля, стало известно, что Карпин прекращает работу на телеканале «Матч ТВ».
Ранее Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах, после чего работал в «Мальорке» (2014-2015) и «Торпедо» из Армавира (2015-2016).
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