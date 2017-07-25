Источник: У Ковальчука, Шипачева и Дадонова тоже были проблемы с допингом

У троих игроков СКА и сборной России также как и у дисквалифицированного на два года Даниса Зарипова был обнаружен допинг, сообщает Inkazan.ru.

По словам собеседника казанского издания, близкого к хоккейному клубу «Ак Барс», у троих игроков СКА и сборной России: Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева были проблемы с допингом. Однако санкции к ним применять не стали. Inkazan направил запрос в пресс-службу КХЛ. На данный момент ответ на него не поступил.

Напомним, что сегодня стало известно об отстранении на два года форварда ХК «Ак Барс» и сборной России Даниса Зарипова, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов. В допинг-пробе Зарипова, взятой в ходе сезона 2016/17 обнаружили вещества, которые относятся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов: стимулятор псевдоэфедрин и маскирующий его гидрохлортиазид. Данное сочетание препаратов свидетельствует о том, что хоккеист намеренно использовал допинг.



