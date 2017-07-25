Дмитрий Кузнецов: Васин – игрок совершенно не уровня ЦСКА
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов сказал,
что он не считает Виктора Васина игроком уровня ЦСКА.
«Считаю, Васин – совершенно
не уровня ЦСКА игрок. Для того чтобы защита функуионировала нормально,
нужно было готовить замену Игнашевичу и Березуцким года три-четыре назад.
Нужно было запускать этот процесс: кого-то подтягивать к команде, чтобы
он на замену выходил регулярно. Васин, Чернов, сами помните сколько
людей прошли через ЦСКА, а потом все время возвращались Игнашевич
и Березуцкие», - цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
Напомним, что сегодня ЦСКА сыграет против греческого клуба
АЕК в квалификации Лиги чемпионов. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию этой игры.
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