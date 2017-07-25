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Дмитрий Кузнецов: Васин – игрок совершенно не уровня ЦСКА

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов сказал, что он не считает Виктора Васина игроком уровня ЦСКА.

«Считаю, Васин – совершенно не уровня ЦСКА игрок. Для того чтобы защита функуионировала нормально, нужно было готовить замену Игнашевичу и Березуцким года три-четыре назад. Нужно было запускать этот процесс: кого-то подтягивать к команде, чтобы он на замену выходил регулярно. Васин, Чернов, сами помните сколько людей прошли через ЦСКА, а потом все время возвращались Игнашевич и Березуцкие», - цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня ЦСКА сыграет против греческого клуба АЕК в квалификации Лиги чемпионов. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.


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