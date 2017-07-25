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На Gamescom 2017 пройдет турнир по Гвинту

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Компания CD Projekt проведет второй официальный турнир по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак на выставке Gamescom 2017.

В турнире примут участие 8 игроков, 7 из которых представят игроки с наибольшим количеством очков в таблице игрового рейтинга по состоянию на 1 августа, 17:00 по московскому времени, и зарегистрировавшиеся для участия в турнире. К ним присоединится победитель дополнительных отборочных игр «Wild card», которые пройдут на стенде ГВИНТА 24 августа. 

Турнир пройдет 25-26 августа на стенде ГВИНТА в зоне Entertainment Area (зал 8, стенд B021). Призовой фонд составит 25 000 долларов.

ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play.

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