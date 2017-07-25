Сергей Шубенков: Логика IAAF простая – России не должно быть на мировой арене

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентами «Советского спорта» рассказал о выступлении на чемпионате мира в качестве нейтрального спортсмена.

- Инструктаж о том, что недопустима любая российская символика, уже прошли?

- Нам рассылали правила, но я их, если честно, не читал, - признается Шубенков. – Хотя прекрасно знаю, о чем речь. Майки нельзя, флаги нельзя, рюкзаки нельзя… Косметика, татушки, если хоть как-то на Россию намекают – под запретом. Есть тату запрещенное – залепят непрозрачным скотчем. Даже рингтон на мобильнике с нашим гимном не имеем права поставить – об этом специально предупредили.

- И произносить «Россия» в микст-зоне тоже.

- Звучит глупо, но такие вещи вполне вписываются в логику IAAF. А логика простая – нашей страны на международной арене быть не должно. Ни в каком виде, - сказал Шубенков.