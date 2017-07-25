Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины0 : 2ЦСКА
Футбол  Россия0 : 0Германия
Теннис  Кольшрайбер6:3, 6:1Рублев
Водное поло  Венгрия4 : 0Россия
Футбол  Партизан- : -Олимпиакос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шубенков: Выступление под нейтральным флагом на бег не влияет

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентами «Советского спорта» сказал, что не боится негативной реакции болельщиков на чемпионате мира в Лондоне.

- Уже представляете, каково это – выступать на чемпионате мира не за свою страну?
- У меня есть опыт, я теперь точно знаю – технически тот факт, что ты выходишь на дорожку под нейтральным флагом, никак на твой результат не влияет. В этом плане чувствуешь себя обычно. В Лондоне будет также.

- Негативной реакции местных болельщиков не боитесь?
- За публику ничего сказать не могу. У них там головы загажены капитально… Так что ждать можно чего угодно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«На чемпионате мира даже рингтон с российским гимном запретили»«На чемпионате мира даже рингтон с российским гимном запретили»Барьерист Сергей Шубенков – о предстоящем ЧМ, запрете российской символики в Лондоне, английской кухне и завершении карьеры Болта.Шубенков стал 4-м в забеге на 110 м с барьерами в ПарижеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял 4-е место в этом виде программы на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в барьерном беге на 110 мНа проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующий чемпион мира россиянин Сергей Шубенков стал вторым в барьерном спринте.Сергей Шубенков: Соперники рады снова видеть меня на беговой дорожкеРоссийский барьерист Сергей Шубенков рассказал о своем возвращении к активной соревновательной практике.Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Сергей Шубенков: Болт - понторезЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о ямайском спринтере Усэйне Болте.Сергей Шубенков: С шенгенской визой все в порядке, смогу выступить в «Бриллиантовой лиге»Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапах «Бриллиантовой лиги».Сергей Шубенков: Бегать красиво, как раньше, я еще не привыкСергей Шубенков: Бегать красиво, как раньше, я еще не привыкСпортсмен рассказал «Советскому спорту», каково ему было выступать под нейтральным флагом.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк»Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Барнауле.Сергей Шубенков: Мне на лоб можно наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я буду выступать за РоссиюЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тот факт, что будет выступать на международных стартах под нейтральным флагом.Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминацияГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.Тренер Шубенкова: Сергея обязательно выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЮджинеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в ШанхаеДиректор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.Сергей Шубенков: Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении, когда соревнуются те, кто принимал допингРоссийский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что ему не нравится ситуация с борьбой против допинга в легкой атлетике.Сергей Шубенков: По поводу нейтрального статуса со стороны коллег я встречаю исключительно пониманиеРоссийский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что его коллеги с пониманием относятся к его решению выступать под нейтральным флагом.Сергей Шубенков: Я пока ничего не комментируюЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков пока воздерживается от комментариев по поводу решения ИААФ о его допуске к международным соревнованиям.Шубенков планирует начать сезон на этапе «Бриллиантовой лиги» в ШанхаеЧемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует открыть новый сезон участием в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.Дмитрий Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехомПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал допуск семи россиян до международных стартов.Шубенков, Кучина и еще пять легкоатлетов допущены до международных стартовСемь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Плавание
Лилли Кинг победила на дистанции 100 метров брассом, Ефимова заняла третье место
Фехтование
Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Логика IAAF простая – России не должно быть на мировой арене
Хоккей
Источник: У Ковальчука, Шипачева и Дадонова тоже были проблемы с допингом
все новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости