Сергей Шубенков: Выступление под нейтральным флагом на бег не влияет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентами «Советского спорта» сказал, что не боится негативной реакции болельщиков на чемпионате мира в Лондоне.
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Уже представляете,
каково это –
выступать на
чемпионате
мира не за свою
страну?
- У меня есть опыт, я теперь точно знаю – технически тот факт, что ты выходишь на дорожку под нейтральным флагом, никак на твой результат не влияет. В этом плане чувствуешь себя обычно. В Лондоне будет также.
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Негативной
реакции местных
болельщиков
не боитесь?
- За публику ничего сказать не могу. У них там головы загажены капитально… Так что ждать можно чего угодно.
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