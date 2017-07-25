Сергей Шубенков: Выступление под нейтральным флагом на бег не влияет

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентами «Советского спорта» сказал, что не боится негативной реакции болельщиков на чемпионате мира в Лондоне.

- Уже представляете, каково это – выступать на чемпионате мира не за свою страну?

- У меня есть опыт, я теперь точно знаю – технически тот факт, что ты выходишь на дорожку под нейтральным флагом, никак на твой результат не влияет. В этом плане чувствуешь себя обычно. В Лондоне будет также.

- Негативной реакции местных болельщиков не боитесь?

- За публику ничего сказать не могу. У них там головы загажены капитально… Так что ждать можно чего угодно.