Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге
(Германия) прошли командные соревнования шпажистов. Бронзовую медаль
завоевала сборная России.
В поединке за третье место сборная России
оказалась сильнее сборной Венгрии – 45:38. В поединке за золото сразятся
сборные Италии и Швейцарии.
За сборную России выступали Павел Сухов, Сергей
Ходос, Никита Глазков и Антон Глебко.
Фехтование. Чемпионат мира
Лейпциг (Германия)
Шпага. Мужчины
Командные соревнования
Поединок за третье место
Россия – Венгрия - 45:38
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