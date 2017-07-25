Попова с рекордом России вышла в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров кролем

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Германия) продолжаются соревнования по плаванию. В плавании на 200 метров кролем у женщин в финал вышла россиянка Вероника Попова.

Россиянка в полуфинале показала результат 1.55,08, заняла третье место и установила рекорд России, что позволило ей пройти в финал. Первое место заняла американка Кэти Ледеки - 1.54,69.