Попова с рекордом России вышла в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров кролем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по
водным видам спорта в Будапеште (Германия) продолжаются соревнования по
плаванию. В плавании на 200 метров кролем у женщин в финал вышла россиянка
Вероника Попова.
Россиянка в полуфинале
показала результат 1.55,08,
заняла третье место и установила рекорд России, что позволило ей пройти в финал.
Первое место заняла американка Кэти Ледеки - 1.54,69.
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