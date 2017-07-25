Рублев проиграл Кольшрайберу на старте турнира в Гамбурге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский
теннисист Андрей Рублев в рамках первого круга турнира в Гамбурге проиграл
немцу Филиппу Кольшрайберу со счетом 3:6, 1:6.
Поединок продолжался 1 час 11 минут, за это время
19-летний россиянин единожды подал на вылет, допустил две двойных ошибки и реализовал
1 брейк-поинт из 7, а в активе его соперника 6 эйсов и 1 двойная.
В 1/8 финала турнира Кольшрайбер встретится с французом Жилем Симоном.
Матч
Кольшрайбер Ф. (Германия) - Рублев А. (Россия) - 6:3, 6:1
Место и дата
25 июля 18:30, , Онлайн-трансляция
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