Лилли Кинг победила на дистанции 100 метров брассом, Ефимова заняла третье место

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Юлия Ефимова: До старта Кинг боится на меня смотреть. Но у нее хорошие нервы Юлия Ефимова дала интервью обозревателю «Советского спорта» после бронзового финала чемпионата мира.

Допинг-скандал Зарипова, бронза Ефимовой и Красных, 180 миллионов за Мбаппе. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

«Палец Ефимовой жутко бесит американку Кинг». Дуэль года: настал момент истины! Это главная дуэль года – Юлия Ефимова (Россия) против Лилли Кинг (США) в финале 100 м брассом на чемпионате мира в Будапеште.

«Ты ее боишься, Лилли?!» Ефимова бьет Кинг – 0,01 секунды до мирового рекорда! Полуфинал на 100 м брассом получился грандиозным. Россиянка Юлия Ефимова потрясла всех, едва не обновив мировой рекорд!

Ефимова выиграла полуфинал на 100 метров брассом с рекордом России и в 0,01 от рекорда мира Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 100 м брассом, выиграв свой заплыв.

«У американки не все в порядке с психикой…» Ефимова против Кинг – звездные войны Главный сюжет года в плавании набирает обороты. Юлия Ефимова уже бьется с Лилли Кинг и Рутой Мейлутите на стометровке брассом.

Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассом со вторым временем Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 100 м брассом со вторым результатом.

Юлия Ефимова снова нас удивила! Или встреча с Железной Леди в Будапеште Трехкратный олимпийский призер, четырехкратная чемпионка мира по брассу Юлия Ефимова не просто плавает комплексом, но выходит в полуфинал ЧМ

Ефимова – в полуфинале чемпионата мира в комплексном плавании на 200 м На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал в непрофильной для себя дистанции 200 метров комплексом.

Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?! Это будет бомба, а не соревнования по плаванию на чемпионате мира. Яркая афиша: Юлия Ефимова (Россия) против Лилли Кинг (США).

Станислава Комарова: Ефимова может выиграть золото чемпионата мира Вице-чемпионка Игр-2004 в Афинах на дистанции 200 метров на спине Станислава Комарова поделилась ожиданиями от выступления российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии.

Крутая интрига: Юлия Ефимова опять сразится с американкой Лилли Кинг! Как Мария Шарапова в теннисе, так и Юлия Ефимова в бассейне. Все внимание приковано к этой девушке.

Юлию Ефимову к чемпионату мира готовит звезда из ЮАР Мы продолжаем наблюдать за тем, как к ЧМ по водным видам спорта готовится четырежды чемпионка мира Юлия Ефимова.

Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Ефимова завоевала два золота во Франции Российская спортсменка Юлия Ефимова завоевала две золотые медали на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходил в Шартре

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Победа сборной России в матче открытия Кубка конфедераций-2017 и скандальное поражение Сергея Ковалева. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Ефимова установила лучший результат сезона в мире на 100-метровке брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» во французском Кан-ан-Руссийо с лучшим результатом сезона в мире.