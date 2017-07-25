Лилли Кинг победила на дистанции 100 метров брассом, Ефимова заняла третье место
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по
водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по
плаванию. Бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом завоевала россиянка
Юлия Ефимова.
Первое место заняла
американка Лилли Кинг. Отметим, что она установила мировой рекорд На втором
месте еще одна представительница США Кэти Мэйли.
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Будапешт (Венгрия)
Плавание
Брасс. 100 метров
Женщины
1. Лилли Кинг (США) 1.04,13 (мировой рекорд)
2. Кэти Мэйли (США) 1.05,03
3. Юлия Ефимова (Россия) 1.05,05
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