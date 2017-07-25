Защитник Фрэнк Гейнс станет игроком «Пармы»
Источник: БК «Парма»Комментарии
Баскетбольный клуб «Парма» и американский защитник Фрэнк Гейнс
договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт пермской
команды.
27-летний баскетболист подпишет соглашение, рассчитанное до
конца сезона 2017\2018. Контракт вступит в силу после прохождения игроком
медосмотра.
Гейнс является выпускником университета Fort Wayne, после
которого выступал в Лиге развития НБА, где играл за фарм команды клубов «Бостона»
и «Оклахомы».
В 2014 году Фрэнк Гейнс был признан самым прогрессирующим
игроком Лиги развития НБА. Также, Фрэнк имеет опыт выступления в Италии,
Пуэрто-Рико, Польше и Германии.
В прошедшем сезоне
Гейнс выступал в Германии, где в среднем за игру набирал 15 очков и собирал по
2.5 подбора.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически