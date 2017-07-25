Защитник Фрэнк Гейнс станет игроком «Пармы»

Баскетбольный клуб «Парма» и американский защитник Фрэнк Гейнс договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт пермской команды.

27-летний баскетболист подпишет соглашение, рассчитанное до конца сезона 2017\2018. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

Гейнс является выпускником университета Fort Wayne, после которого выступал в Лиге развития НБА, где играл за фарм команды клубов «Бостона» и «Оклахомы».

В 2014 году Фрэнк Гейнс был признан самым прогрессирующим игроком Лиги развития НБА. Также, Фрэнк имеет опыт выступления в Италии, Пуэрто-Рико, Польше и Германии.

В прошедшем сезоне Гейнс выступал в Германии, где в среднем за игру набирал 15 очков и собирал по 2.5 подбора.