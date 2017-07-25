Промоутер Джошуа: Второй бой Энтони против Кличко может состояться в Лас-Вегасе 11 ноября
Источник: BoxingsceneКомментарии
Реванш Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа может
состояться в Лас-Вегасе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.
«Я был в Вегасе, чтобы получить промоутерскую лицензию в
штате Невада, и у меня все прошло хорошо. Я встречался с представителями MGM и T-Mobile Arena. Именно Вегас – наиболее
вероятное место проведения боя. На данный момент обсуждается дата 11 ноября», -
цитирует Хирна Boxingscene.
Напомним, первый бой
состоялся 29 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли». Поединок завершился победой
Джошуа нокаутом.
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