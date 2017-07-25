Промоутер Джошуа: Второй бой Энтони против Кличко может состояться в Лас-Вегасе 11 ноября

читайте также

Тайсон Фьюри: Я легко уходил от ударов Кличко, а Джошуа это не удавалось Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри сравнил свой поединок с Владимиром Кличком с поединком Кличко с Энтони Джошуа.

Эвандер Холифилд: Перед реваншем с Кличко Джошуа должен держать под контролем свое эго Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Эвандер Холифилд дал совет нынешнему обладателю поясов WBA и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа – девчонка Менеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес прокомментировал информацию о том, что следующий поединок «Кинг Конг» проведет с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Александр Колесников: В реванше с Джошуа Кличко придется перестраиваться ментально Бывший боксер Александр Колесников прокомментировал информацию о том, что Владимр Кличко и Энтони Джоуша могут провести бой-реванш осенью текущего года.

Александр Колесников: Кличко не имеет навыка добивания Бывший боксер Александр Колесников прокомментировал поражение украинца Владимира Кличко от американца Энтони Джошуа.

Андрей Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реванше По данным главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, повторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет организован.

Две арены в Лас-Вегасе ведут борьбу за право принять реванш Кличко - Джошуа Повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе.

Джозеф Паркер: Готов биться с Джошуа и уважаю Тайсона Фьюри Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер рассказал о своих целях на ближайшие месяцы.

Радулов - в «Далласе», Шишкин - в «Краснодаре», а Широков может начать работу в РФС. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день в главных событий утра вторника.

Эдди Хирн: Не думаю, что Кличко снова захочет боксировать с Джошуа в Британии Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что может состояться повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Энтони Джошуа: Бой в Лас-Вегасе может заставить кровь Кличко снова закипеть Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа поделился ожиданиями от возможного повторного поединка с Владимиром Кличко.

Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

Реванш Кличко - Джошуа может состояться в Лас-Вегасе Повторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе осенью текущего года.

«Федор может продолжать» – Поветкин говорит о других и обещает вернуться (видео) 1 июля в Москве пройдет бой Поветкин – Руденко. За несколько дней до этого события прошла пресс-конференция российского боксера.

Тайсон Фьюри: Я жирный ублюдок, которому нужно сбросить 50 кг, чтобы вернуться на ринг Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри рассказал о том, что в ближайшее время он не сможет вернуть себе былые физические кондиции.

Промоутер Джошуа: Мое внутреннее чувство подсказывает, что матч-реванш между Энтони и Кличко состоится Промоутер британского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джоуша Эдди Хирн сказал, что считает вероятным повторный бой его подопечного против украинца Владимира Кличко.

Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером «Советский спорт» рассказывает о том, как обидчик Сергея Ковалева остается непобедимым на ринге в течение 19 лет.

Энтони Джошуа: Хочу еще один бой с Кличко Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном реванше с Владимиром Кличко.

Майк Тайсон: Хочу увидеть титульный бой Джошуа с Фьюри Бывший чемпион мира Майк Тайсон заявил, что хотел бы увидеть поединок между Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.