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Промоутер Джошуа: Второй бой Энтони против Кличко может состояться в Лас-Вегасе 11 ноября

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Реванш Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа может состояться в Лас-Вегасе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

«Я был в Вегасе, чтобы получить промоутерскую лицензию в штате Невада, и у меня все прошло хорошо. Я встречался с представителями MGM и T-Mobile Arena. Именно Вегас – наиболее вероятное место проведения боя. На данный момент обсуждается дата 11 ноября», - цитирует Хирна Boxingscene.

Напомним, первый бой состоялся 29 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли». Поединок завершился победой Джошуа нокаутом.

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