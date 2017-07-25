Сергей Карасев не сыграет на Евробаскете
Источник: Официальный сайт РФБКомментарии
Защитник «Зенита»
Сергей Карасев пропустит чемпионат Европы из-за травмы.
По сообщению официального сайта РФБ, Карасев повредил
плечевой сустав на тренировке сборной России.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17
сентября в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле. Россия на групповом этапе
сыграет с Великобританией, Турцией, Бельгией, Латвией и Сербией. В плей-офф
выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.
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