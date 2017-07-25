Николайс Мазурс: Гейнс сильный игрок, который опасен как с дистанции, так и в проходе

Главный тренер баскетбольной «Пармы» Николайс Мазурс прокомментировал переход в команду американского защитника Фрэнка Гейнса.

«Гейнс сильный игрок, который опасен как с дистанции, так и в проходе. Хорошо играет пик-н-ролл и видит партнеров. Играет с высокой энергией, что выливается в активную защиту. У Фрэнка есть все качества, которые мы ждем от атакующего защитника», - приводит слова Мазурса официальный сайт пермской команды.

Напомним, 27-летний баскетболист подпишет соглашение, рассчитанное до конца сезона 2017\2018. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.