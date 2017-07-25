Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с «Арсеналом»
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с
тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата
России, сообщает официальный сайт казанской команды.
Игроки собрались на своей базе в Соцгороде, где провели тренировку.
После двух туров тульская команда с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился на 13-й строчке,не имея в активе ни одного балла.
Напомним, матч «Рубин» – «Арсенал» состоится 29 июля на «Казань Арене».
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