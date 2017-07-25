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Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с «Арсеналом»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт казанской команды.

Игроки собрались на своей базе в Соцгороде, где провели тренировку.

После двух туров тульская команда с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился на 13-й строчке,не имея в активе ни одного балла. 

Напомним, матч «Рубин» – «Арсенал» состоится 29 июля на «Казань Арене». 

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