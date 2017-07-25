Сергей Карасев: Операция прошла на ура. Скоро буду как огурчик

Защитник «Зенита» Сергей Карасев рассказал о своем состоянии после операции на плечевом суставе.

- Очень приятно, что много людей интересуется, как я себя чувствую. Спасибо вам огромное. Операция прошла на ура, скоро буду как огурчик, - написал Карасев в своем инстаграме.

Очень приятно ,что много людей интересуются ,как я себя чувствую!!спасибо вам огромное❤️❤️операция прошла на ура,скоро буду как огурчик!!😂😂 Публикация от Сергей Карасев (@skgetbuckets) Июл 25 2017 в 5:38 PDT

Напомним, Карасев на тренировке сборной России получил травму, из-за которой пропустит Евробаскет-2017. Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле. Россия на групповом этапе сыграет с Великобританией, Турцией, Бельгией, Латвией и Сербией. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.