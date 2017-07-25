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Сергей Карасев: Операция прошла на ура. Скоро буду как огурчик

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Карасев рассказал о своем состоянии после операции на плечевом суставе.

- Очень приятно, что много людей интересуется, как я себя чувствую. Спасибо вам огромное. Операция прошла на ура, скоро буду как огурчик, - написал Карасев в своем инстаграме.

Напомним, Карасев на тренировке сборной России получил травму, из-за которой пропустит Евробаскет-2017. Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле. Россия на групповом этапе сыграет с Великобританией, Турцией, Бельгией, Латвией и Сербией. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.

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