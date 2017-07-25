Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины0 : 2ЦСКА
Футбол  Россия0 : 0Германия
Теннис  Кольшрайбер6:3, 6:1Рублев
Водное поло  Венгрия4 : 0Россия
Футбол  Партизан- : -Олимпиакос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Возле горнолыжных трасс Универсиады-2019 появится вертолетная площадка

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства вертолетной площадки в районе Николаевской сопки 

Вертолетная площадка в районе горнолыжного комплекса «Академии зимних видов спорта», проект которой был рассмотрен Главгосэкспертизой России, необходима для посадки авиатранспорта МЧС и скорой медицинской помощи во время состязаний XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярском крае в марте 2019 года. Также строительство площадки позволит создать условия для своевременного оказания экстренной медицинской помощи жителям близлежащих районов.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Кроме того, эксперты подтвердили достоверность определения сметной стоимости объекта.

XXIX Всемирная зимняя универсиада станет первой в истории не только России, но и Советского Союза. В ее преддверии в Красноярске возводится множество крупных спортивных объектов, в том числе Региональный центр спортивной подготовки «Академии зимних видов спорта», к которому и относится площадка. В соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU) время транспортировки больного до медицинского учреждения не должно превышать десяти минут. Вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта позволит выполнить требования FISU, обеспечить доступность и повысить качество оказания специализированной экстренной медицинской помощи гостям и участникам Универсиады при проведении соревнований по травмоопасным видам спорта.

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты строительства других объектов Универсиады-2019. Среди них административно-тренерский блок и комплекс трасс для фристайла «Академии зимних видов спорта», многофункциональный комплекс «Академия биатлона», Ледовая арена на ул. Партизана Железняка, Дворец спорта имени Ивана Ярыгина и другие.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Красноярске будут строить транспортную развязку для объектов УниверсиадыКрасноярский филиал Главгосэкспертизы России закончил рассмотрение проекта первого этапа пускового комплекса строительства в Красноярске транспортной развязки на правом берегу реки Енисей.Главгосэкспертиза утвердила проект реставрации стадиона в Красноярске для зимней УниверсиадыКрасноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект реставрации и приспособления для современного использования Стадиона имени Ленинского комсомола в Красноярске.Главгосэкспертиза за год сэкономила 300 миллиардов на стадионах и аэропортах чемпионата мира и УниверсиадыГлавгосэкспертиза России опубликовала данные об итогах работы в 2016 году.Радионова – победительница Универсиады в женском одиночном катании, Туктамышева – четвертаяРоссийская фигуристка Елена Радионова на зимней Универсиаде в Алма-Ате выиграла золотую медаль в соревнованиях в женском одиночном катании.Главгосэкспертиза утвердила проект трасс для хафпайпа на зимней УниверсиадеГлавгосэкспертиза утвердила проекты горнолыжных трасс зимней УниверсиадыГлавгосэкспертиза одобрила проект строительства первого в России современного биатлонного стадионаГлавгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.Дворкович провел совещание о подготовке к Универсиаде в КрасноярскеЗаместитель председателя правительства Аркадий Дворкович провел в Красноярске совещание о подготовке к Красноярскому экономическому форуму и XXIX Зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году.
Плавание
Лилли Кинг победила на дистанции 100 метров брассом, Ефимова заняла третье место
Фехтование
Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Логика IAAF простая – России не должно быть на мировой арене
Хоккей
Источник: У Ковальчука, Шипачева и Дадонова тоже были проблемы с допингом
все новости
Зимняя Универсиада-2019
Зимняя Универсиада-2019