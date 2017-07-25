Возле горнолыжных трасс Универсиады-2019 появится вертолетная площадка

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства вертолетной площадки в районе Николаевской сопки



Вертолетная площадка в районе горнолыжного комплекса «Академии зимних видов спорта», проект которой был рассмотрен Главгосэкспертизой России, необходима для посадки авиатранспорта МЧС и скорой медицинской помощи во время состязаний XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярском крае в марте 2019 года. Также строительство площадки позволит создать условия для своевременного оказания экстренной медицинской помощи жителям близлежащих районов.



Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Кроме того, эксперты подтвердили достоверность определения сметной стоимости объекта.



XXIX Всемирная зимняя универсиада станет первой в истории не только России, но и Советского Союза. В ее преддверии в Красноярске возводится множество крупных спортивных объектов, в том числе Региональный центр спортивной подготовки «Академии зимних видов спорта», к которому и относится площадка. В соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU) время транспортировки больного до медицинского учреждения не должно превышать десяти минут. Вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта позволит выполнить требования FISU, обеспечить доступность и повысить качество оказания специализированной экстренной медицинской помощи гостям и участникам Универсиады при проведении соревнований по травмоопасным видам спорта.



Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты строительства других объектов Универсиады-2019. Среди них административно-тренерский блок и комплекс трасс для фристайла «Академии зимних видов спорта», многофункциональный комплекс «Академия биатлона», Ледовая арена на ул. Партизана Железняка, Дворец спорта имени Ивана Ярыгина и другие.





