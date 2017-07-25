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Мацей Рыбус: Хочу помочь команде и отдам все ради нее (видео)

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус прилетел в Москву и провел первую тренировку с командой, а затем поделился впечатлениями от возвращения в Россию.

«До «Локомотива» я играл в Польше, в «Тереке» и в «Лионе». Несколько лет назад сменил позицию – стал играть слева в защите, но без проблем могу закрыть и позицию полузащитника.

Конечно, мне приятно вернуться в страну, где я, можно сказать, начал играть в большой футбол. Рад, что перешел именно в «Локомотив». Это хорошая команда, против которой всегда тяжело. Видно, что в «Локомотиве» есть коллектив. Очень радует, как мы начали сезон. Надеюсь, продолжим в том же духе.

Считаю, что «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство. Надеюсь, что так все и будет. Я хочу помочь команде и отдам все ради нее!», - приводит слова Рыбуса официальный сайт железнодорожников.

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