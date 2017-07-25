Мацей Рыбус: Хочу помочь команде и отдам все ради нее (видео)
Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус прилетел в Москву и провел
первую тренировку с командой, а затем поделился впечатлениями от возвращения в
Россию.
«До «Локомотива» я играл в Польше, в «Тереке» и в «Лионе». Несколько лет назад сменил позицию – стал играть слева в защите, но без проблем могу закрыть и позицию полузащитника.
Конечно, мне приятно вернуться в страну, где я, можно
сказать, начал играть в большой футбол. Рад, что перешел именно в «Локомотив».
Это хорошая команда, против которой всегда тяжело. Видно, что в «Локомотиве»
есть коллектив. Очень радует, как мы начали сезон. Надеюсь, продолжим в том же
духе.
Считаю, что «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться
за чемпионство. Надеюсь, что так все и будет. Я хочу помочь команде и отдам все
ради нее!», - приводит слова Рыбуса официальный сайт железнодорожников.