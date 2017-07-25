Допинг-скандал Зарипова, бронза Ефимовой и Красных, 180 миллионов за Мбаппе. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. По сообщениям испанских
СМИ, мадридский «Реал» заплатит 180 миллионов евро за нападающего «Монако»
Килиана Мбаппе.
2. Форвард «Ак
Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован за применение допинга до 22 мая 2019
года. В прошлом сезоне он играл за «Магнитку».
3. Юлия Ефимова завоевала бронзу в плавании на чемпионате
мира по водным видам спорта.
4. Аналогичного результата достиг Александр Красных.
5. Бронзу добыли и российские шпажисты на чемпионате мира по
фехтованию.
Текст дня: Дзюба, Жулиано или Полоз? Уравнение для Роберто Манчини
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически