Кайса Макарайнен: Тренировки с Малышко и Слеповым? Всегда здорово работать с хорошими стрелками
Финская биатлонистка
Кайса Макарайнен поделилась впечатлениями от совместных тренировок с
российскими биатлонистами Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым на сборе в
Контиолахти.
– Все было отлично! Всегда здорово иметь побольше хороших
стрелков на тренировке, чтобы в работе появился соревновательный элемент. Дважды
мы делали совместные пробежки. До этих сборов ребята не бывали в Контиолахти
летом, поэтому я показала им местность.
– Показали, как нужно
бегать?
– Мы делали только легкие пробежки, никакой скоростной работы. Иначе догонять, однозначно, пришлось бы мне, - приводит слова Макарайнен Sportbox.ru.
Напомним, Макарайнен в сезоне-2016/17 стала третей в общем
зачете среди женщин.
Малышко стал 44-м среди мужчин. Алексей Слепов не принимал
участие в гонках Кубка мира. Тренерский штаб сборной России не включил спортсменов
в состав основной и резервной команды на сезон-2017/18. Отобраться на международные
старты Малышко и Слепов могут через «Ижевскую винтовку», которая пройдет в
декабре.