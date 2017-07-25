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Кайса Макарайнен: Тренировки с Малышко и Слеповым? Всегда здорово работать с хорошими стрелками

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен поделилась впечатлениями от совместных тренировок с российскими биатлонистами Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым на сборе в Контиолахти.

– Все было отлично! Всегда здорово иметь побольше хороших стрелков на тренировке, чтобы в работе появился соревновательный элемент. Дважды мы делали совместные пробежки. До этих сборов ребята не бывали в Контиолахти летом, поэтому я показала им местность.

– Показали, как нужно бегать?
– Мы делали только легкие пробежки, никакой скоростной работы. Иначе догонять, однозначно, пришлось бы мне, - приводит слова Макарайнен Sportbox.ru.

Напомним, Макарайнен в сезоне-2016/17 стала третей в общем зачете среди женщин.

Малышко стал 44-м среди мужчин. Алексей Слепов не принимал участие в гонках Кубка мира. Тренерский штаб сборной России не включил спортсменов в состав основной и резервной команды на сезон-2017/18. Отобраться на международные старты Малышко и Слепов могут через «Ижевскую винтовку», которая пройдет в декабре.

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